الكشف عن القيمة المالية لعرض اتحاد جدة الجديد لضم صلاح

المصدر: البيان

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عاد مسؤولو نادي اتحاد جدة ليبدو اهتمامهم بالتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل انتهاء تعاقد صلاح مع الريدز بنهاية الموسم الجديد.

وسعى الاتحاد لضم محمد صلاح الصيف الماضي، لكن ليفربول ومديره الفني السابق يورغن كلوب، رفضا حينها التفريط في خدمات نجم الفريق الأول.

وبحسب الصحفي التركي أكرم كونور، فإن اتحاد جدة يخطط لتقديم عرض جديد لضم صلاح من ليفربول، بقيمة 175 مليون يورو.

وألمح صلاح لبقائه مع ليفربول الموسم المقبل، رغم التكهنات حول احتمالية رحيله عن الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب صلاح عقب نهاية الموسم المنصرم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "نعلم أن الألقاب هي الأهم، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك الموسم المقبل، جماهيرنا تستحق ذلك، وسنقاتل بكل قوة".

وجاءت تغريدة صلاح، بعدما فشل ليفربول في حصد أكثر من بطولة خلال الموسم الماضي، واكتفى بلقب وحيد وهو كأس الرابطة الإنجليزية.

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