بتصريح رسمي.. تطبيق دوري استثنائي في مصر الموسم المقبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد الكرة سينظم دوريًا استثنائيًا في الموسم المقبل.

وصرح الكومي لقناة النهار: "سيتم تطبيق دوري استثنائي في الموسم المقبل، والأقرب تطبيق نظام دوري المحترفين".

وفي هذا الشأن، قال حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "الدوري المصري بحاجة لموسم استثنائي ليستعيد نظامه وينتهي في موعده الطبيعي".



وقال إمام: "لماذا نريد أن نكون مثل أوروبا في كرة القدم فقط وليس في المواصلات والإمكانات الأخرى التي تساعد على بيئة مناسبة لكرة القدم".



وواصل إمام: "الاتحاد الأفريقي اخترع بطولة اسمها دوري السوبر ليغ وشارك بها الأهلي، وأوقفت مباريات الأخير بالدوري المصري لمدة شهر تقريبًا، بخلاف تغيير مواعيد المباريات وبطولة كأس الأمم الأفريقية".



وأتم: "لابد من تقليل عدد مباريات الموسم وتطبيق موسم استثنائي يسهم في إيقاف ظاهرة تلاحم المواسم".

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