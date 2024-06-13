محمد صلاح يحضر زفاف زميله في منتخب مصر (صور)

المصدر: البيان

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لبى محمد صلاح نجم ليفربول، دعوة زميله في صفوف منتخب مصر محمد هاني، لحضور حفل زفافه أمس الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى.

وتواجد محمد صلاح في حفل زفاف محمد هاني، على هامش الإجازة التي يقضيها نجم ليفربول حاليًا في مصر.

وحضر الحفل العديد من نجوم كرة القدم المصرية، مثل عمرو السولية، وسعد سمير، ومحمود حمدي "الونش"، وأحمد حجازي، وأيمن أشرف.

وشارك محمد صلاح في مباراتي منتخب مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو الخميس الماضي 2-1 في إستاد القاهرة بالجولة الثالثة، وتعادل خارج الأرض الاثنين الماضي، أمام غينيا بيساو 1-1، في الجولة الرابعة، وسجل صلاح هدف مصر الوحيد.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

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