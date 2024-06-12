الأهلي في ضيافة فاركو بعد غياب لمدة شهر والزمالك مع سيراميكا

المصدر: أ ف ب

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يعود الأهلي إلى الدوري المصري لكرة القدم السبت للمرّة الأولى منذ تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا قبل ثلاثة أسابيع، حين يحل ضيفاً على فاركو بالإسكندرية، فيما يلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت، الجمعة في مباريات مؤجلة من المرحلة الحادية عشرة.

وتعاني مسابقة الدوري المصري من عدم انتظام واضح في جدول الترتيب، بسبب كثرة المباريات المؤجلة خصوصاً للأهلي (10 مباريات) والزمالك (8) بعد نهاية الجولة 25، بسبب ارتباطاتهما الخارجية.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، بينما يحل الأهلي في المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة فقط، ويأتي الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

الزحف نحو القمة

يحلّ الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فاركو صاحب المركز السادس عشر أول مراكز منطقة الهبوط، في مباراة تقام بملعب برج العرب بالإسكندرية الجمعة.

وحقق فاركو 4 انتصارات فقط في 23 مباراة، ليطارد شبح الهبوط الفريق الذي صعد للمسابقة قبل موسمين.

وخاض الأهلي آخر مبارياته بالدوري أمام بلدية المحلة في 11 مايو حين تفوق 2-1 بهدف متأخر للفرنسي أنتوني موديست.

ومذذاك الوقت، خاض مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، قبل أن يدخل المنتخب المصري معسكراً مبكراً لمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووصف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الفترة المقبلة للفريق بأنها تمثل "ضغطاً نفسياً هائلاً، حيث سنخوض مباراة كل ثلاثة أيام، لأننا نتأخر عن منافسينا في عدد المباريات"، وذلك في تصريحات صحافية أثناء إجازته التي قضاها في بلاده.

أضاف "جماهير الأهلي لا تعترف بأي ظروف، فهي تطالبنا دائماً بالفوز وتحقيق البطولات دون التماس أي أعذار".

وسيكون على الأهلي خوض 5 مباريات متتالية حتى نهاية يونيو، حيث يلتقي بعد مواجهة فاركو مع الاتحاد السكندري والداخلية، قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم 25 يونيو، ثم يعود لملاقاة فاركو مرّة أخرى إياباً.

ويدخل الأهلي المباراة دون نجمه التونسي علي معلول الذي أصيب بقطع في وتر أخيل خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا سيبعده حتى نهاية الموسم. كما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي أصيب في الكاحل خلال مباراته الدولية الأولى مع منتخب فلسطين أمام لبنان في تصفيات كأس العالم.

مواصلة الضغط

من جانبه، يأمل الزمالك في مواصلة الضغط على الثنائي الأهلي وبيراميدز وعدم الاستسلام للابتعاد عن المنافسة رغم فقد العديد من النقاط.

يبتعد خمس نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل، و25 نقطة عن بيراميدز المتصدر والذي لعب 5 مباريات أكثر.

ويحل الزمالك ضيفاً على سيراميكا كليوباترا صاحب المركز السابع بملعب الجبل الأخضر بالقاهرة الجمعة، ويعلم "الفارس الأبيض" أنه لا مجال لإهدار أي نقاط أخرى إذا أراد الاستمرار في المنافسة.

وبعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) على حساب نهضة بركان المغربي، تعادل الزمالك مع مودرن فيوتشر 1-1 ثم تغلب على الاتحاد السكندري 2-0، قبل التوقف الدولي الأخير.

وقال البرتغالي جوزيه غوميش مدرّب الزمالك في تصريحات تليفزيونية "مازال أمامنا 19 مباراة قبل نهاية الدوري، ولكي نستمر في المنافسة يجب أن نحقق الفوز في كل مباراة. هذا ليس وقتاً مناسباً لكي أتحدث عن صفقات جديدة أو لاعبين سيرحلون، في الوقت الحالي لدي أفضل اللاعبين ويجب أن نعمل على تحقيق الفوز فقط".

ويغيب عن الزمالك صانع الألعاب أحمد حمدي الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، كما يستمر غياب قلب الدفاع محمود حمدي (الونش) وقائد الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) لعدم الجاهزية البدنية.

ويأمل بيراميدز المتصدّر في تحقيق فوزه العاشر توالياً، عندما يستقبل الخميس سموحة السادس.

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