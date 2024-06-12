العراق يهزم فيتنام في تصفيات المونديال ويبلغ التصنيف الثاني للفيفا

المصدر: دبي-علي شدهان

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ألحق منتخب العراق الأول لكرة القدم، الهزيمة بضيفه الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة السادسة الختامية للمجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمرحلة الثالثة الحاسمة من مشوار تصفيات كأس العالم في أميركا والمكسيك وكندا 2026، محققا العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 حالات فوز على جميع منتخبات مجموعته، والتي ضمت إندونيسيا المتأهل ثانيا برصيد 10 نقاط، وفيتنام الثالث ب6 نقاط، والفلبين الرابع بنقطة وحيدة.

وبالفوز على نظيره الفيتنامي، بلغ منتخب العراق الوصول إلى المستوى الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، باحتلاله المركز السادس آسيويا، ما يجعل أسود الرافدين في وضع تنافسي أفضل عند إجراء قرعة المرحلة الثالثة الحاسمة 26 الجاري.

سجل ثلاثية أسود الرافدين، حسين علي "د12"، وعلي جاسم "د71"، وأيمن حسين "1±90"، فيما سجل لمنتخب فيتنام لاعبه فام توان هاي "د84".

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