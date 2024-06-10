التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو

المصدر: البيان

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استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على ملامح تشكيل الفراعنة الذي سيخوض به مباراة غينيا بيساو، بالجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وتلعب مباراة مصر وغينيا بيساو في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.



ومن المتوقع أن يكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية – أحمد "زيزو" – حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود "تريزيجيه" – مصطفى محمد

ويبدو أن إمام عاشور لاعب الأهلي المصري سيكون خارج التشكيل المتوقع لمنتخب مصر، بعدما خاض مباراة بوركينا فاسو أساسيًا، وتعرض لإصابة غادر على أثرها الملعب في الدقيقة 58.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على حساب بوركينا فاسو (2-1) مساء الخميس الماضي، بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

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