السنغال تخطف فوزاً ثميناً من موريتانيا وتقفز لصدارة مجموعتها

المصدر: د ب ا

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استعاد منتخب السنغال توازنه بفوز ثمين على مضيفه موريتانيا بنتيجة 1/صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واجه المنتخب السنغالي "أسود التيرانغا" صعوبة بالغة حيث أنقذ حارس مرماه إدوارد ميندي هدفا ذاتيا، بعدما تصدى لكرة من زميله كاليدو كوليبالي قائد الفريق في الدقيقة 11.

وبعد ثوان قليلة سدد أبو بكر كويتا ركلة حرة أبعدتها العارضة في الدقيقة 12.

وسجل منتخب السنغال هدف المباراة الوحيد برأسية حبيب ديالو في الدقيقة 27 ليقتنص أسود التيرانغا ثلاث نقاط ثمينة في نواكشوط.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة بعد فوزين على جنوب السودان وموريتانيا، وتعادلين مع توجو والكونغو الديمقراطية.

أما منتخب موريتانيا يتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة في المركز السادس.

وفي نفس التوقيت حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزا ثمينا على ضيفه توجو بهدف وحيد سجله ميشاك إيليا في الدقيقة السادسة.

ورفع المنتخب الكونغولي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف عن السودان صاحب المركز الثاني الذي سيلاقي جنوب السودان، يوم الثلاثاء.

وتجمد رصيد منتخب توجو عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

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