قبل كوبا أمريكا... البرازيل تهز شباك المكسيك بثلاثية

المصدر: وكالات

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في مباراة ودية استعدادا لكأس كوبا أمريكا لكرة القدم فازت البرازيل 3-2 على المكسيك في ولاية تكساس الأمريكية الليلة الماضية ليحصل الفريق على دفعة معنوية جيدة قبل البطولة القارية التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقرر مدرب البرازيل دوريفال جونيور الذي تولى المهمة في يناير إراحة لاعبي الصف الأول مثل فينيسيوس جونيور وإندريك ورودريجو ورافينيا.

لكن لاعبي الرديف لم يخيبوا ظنه وكانوا بالفعل جديرين بالثقة وأحرز الفريق هدف السبق في الدقيقة الخامسة الذي سجله أندرياس بيريرا بعد تلقيه تمريرة من سافيو.

وعزز المنتخب البرازيلي تقدمه بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أرسل إيدر ميليتاو تمريرة طويلة قابلها يان كوتو ووضعها في طريق جابرييل مارتينيلي الذي أودعها الشباك.

لكن الفريق المكسيكي لم يستسلم وأحرز هدفه الأول في الدقيقة 73 عن طريق خوليان كينونيس الذي حول عرضية رائعة من أليكسيس فيجا إلى الشباك ثم أضاف زميله جويرمو مارتينيز أيالا هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع (الدقيقة 92).

وأحرز البرازيلي الشاب إندريك هدف الفوز لفريقه بعد ذلك بأربع دقائق بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله فينيسيوس جونيور الذي شارك بديلا.

وقل إندريك بعد المباراة "أشكر الله كثيرا لحصولي على فرصة أخرى للتسجيل مع المنتخب الوطني.

"شكرا للمنتخب وشكرا لدوريفال على هذا العمل الممتاز. لقد تدربنا جيدا وأتمنى أن ننجح في العمل بجدية أكثر لأن الهدف هو الفوز بلقب كوبا أمريكا."

وسيلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الأمريكي في مباراة ودية أخرى الأربعاء المقبل قبل أن يبدأ مسيرته بكأس كوبا أمريكا الفائز بلقبها تسع مرات في مواجهة كوستاريكا في 24 يونيو حزيران الجاري ثم يواجه أوروجواي بعدها بأربعة أيام قبل اللعب في مواجهة كولومبيا في الثاني من يوليو.

وتقام كأس كوبا أمريكا كل أربعة أعوام وستقام النسخة التالية في الولايات المتحدة ما بين 20 يونيو و14 يوليو.

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