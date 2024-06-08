تفاصيل جلسة محمد صلاح مع «التوأم» بحضور وزير الرياضة المصري

المصدر: البيان

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كشف خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حديث محمد صلاح نجم ليفربول، مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، بشأن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال الدرندلي، خلال حديثه على قناة MBC Masr: "كان هناك حديثا لمحمد صلاح أمام أشرف صبحي والتوأم حسام وإبراهيم، وقال إن حسام حسن قدوة للاعبي المنتخب، وأننا نثق فيه لأنه أسطورة".

وأضاف: "المقابلة الأولى بين حسام حسن ومحمد صلاح كانت جيدة والعلاقة بين الثنائي رائعة".

وأكمل: "إمام عاشور جاهز لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، ولا يعاني من أي إصابة، وأطالب الجماهير بالمساندة والدعم وليس المشاهدة فقط".

وواصل: "منتخب مصر ظهر بشكل رائع في الشوط الأول أمام بوركينا فاسو، وما حدث في الشوط الثاني عدم تناغم، كما أن الجهاز الفني طلب تأجيل السفر لمدة 24 ساعة بسبب سوء الإقامة في غينيا بيساو وعدم توافر الإمكانيات، اللاعبون قاموا بعمل استشفاء في مصر ولا نحتاج سوى تمرين وحيد هناك في غينيا".

ويستضيف منتخب غينيا بيساو نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب مصر، للفوز ومن ثم مواصلة الصدارة على قمة المجموعة بالعلامة الكاملة، حيث يتصدر الفراعنة الترتيب برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0) وبوركينا فاسو (2-1).

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 7 نقاط، إذ استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو (1-1)، ثم تغلب على جيبوتي (1-0) وتعادل مع إثيوبيا (0-0).

وتقام مباراة مصر وغينيا بيساو الإثنين المقبل 10 يونيو، على ملعب 24 سبتمبر، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات، وتذاع على قناة SSC SPORT 1 HD.

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