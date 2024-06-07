رئيس الهلال السعودي يعلن ترشحه لدورة جديدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، عزمه الترشح على رئاسة مجلس الإدارة في الدورة الجديدة، المقرر لها الصيف الجاري.

وكتب بن نافل، عبر حسابه على منصة "إكس" "أعتزم وزملائي أعضاء مؤسسة ‎الهلال الرياضية غير الربحية الترشح في الانتخابات، لنكون جزءًا فاعلًا بالمساهمة في الحراك الرياضي التاريخي، الذي تحظى به المملكة بدعم من خادم الحرمين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف "خدمة رياضة الوطن عبر ‎الهلال شرف، آمل أن يقترن بتحقيق تطلعات وآمال كافة الجماهير العزيزة".

وبات فهد بن نافل ثاني مرشح على منصب رئيس الهلال في الانتخابات، بعد المهندس يزيد أبو نيان، لكن الأخير كشف في وقت سابق أنه سينسحب حال قرر بن نافل، خوض سباق الانتخابات.

وكان بن نافل أوضح في تصريحات تلفزيونية سابقة إنه سيراجع نفسه في القرار المناسب بخصوص الانتخابات، مصرحًا: "العمل في الهلال هو أكثر شيء يسعدني، لكنه صعب ويأخذ جهدك وحياتك، خصوصًا في ظل الضغط الواقع عليك".

الجدير بالذكر أن اليوم الجمعة 7 يونيو، يغلق باب الترشح لانتخابات الهلال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز