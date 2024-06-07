موقف بنزيما من الاستمرار مع اتحاد جدة الموسم المقبل

المصدر: البيان

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تحدثت وسائل الإعلام السعودية، عن آخر التطورات الخاصة بمستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع فريقه اتحاد جدة.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن كريم بنزيما مستمر مع اتحاد جدة في الموسم المقبل، مشيرة إلى أنه لا نية لدى اتحاد جدة للتفريط في خدمات اللاعب، لاسيما أن عقده ممتد حتى عام 2026.

ولم يقدم بنزيما الأداء المنتظر منه مع اتحاد جدة في أول مواسمه بالدوري السعودي، ما ترتب عليه تسريب بعض الأنباء حول إمكانية رحيله عن الفريق الملقب بالعميد، الموسم المقبل.

وشارك بنزيما في 29 مباراة بجميع المسابقات مع اتحاد جدة خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 8 أهداف.

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