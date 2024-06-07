بعد أنباء رحيله عن اتحاد جدة.. حمد الله يرد برسالة «الغيوم السوداء»

المصدر: البيان

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أثار المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة، الجدل برسالة غامضة في الوقت الذي اقترن فيه اسمه بالرحيل عن صفوف فريقه السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة اتحاد جدة تخطط للإطاحة بحمدالله في الميركاتو الصيفي، بناء على توصيه من زميله الفرنسي كريم بنزيما.

ولم يخرج عبد الرزاق حمد الله بأي تعليق خلال الأيام الماضية، واكتفى بنشر صورة عبر حسابه بمنصة "إنستغرام"، وكتب عليها بالإنجليزية: "بعد الغيوم السوداء، طقس صافي".

وتبدو رسالة عبد الرزاق حمد الله غامضة، في الوقت الذي لم يعلق فيه على شائعات رحيله التي تبدو صادمة للبعض، خاصة بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع اتحاد جدة منذ انتقاله إلى صفوفه.

وأنهى عبد الرزاق حمد الله الموسم الأخير متصدرًا قائمة هدافي فريقه برصيد 30 هدفًا، في 41 مباراة بالمسابقات المختلفة، فيما سجل بنزيما 16 هدفًا فقط على مدار الموسم.

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