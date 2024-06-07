بعد الفوز على بوركينا فاسو.. حسام حسن يلبي طلب لاعبي منتخب مصر

المصدر: البيان

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لبى حسام حسن مدرب منتخب مصر، طلب لاعبيه بعد الفوز على بوركينا فاسو.

وكان منتخب مصر نجح في اقتناص الثلاث نقاط من مواجهته أمام بوركينا فاسو، أمس الخميس، على إستاد القاهرة، بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بالفوز عليه 1/2.

ووافق حسام حسن على تأجيل سفر بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو لمدة 24 ساعة، لخوض لقاء الجولة الرابعة، يوم الاثنين المقبل.



ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو، غدًا السبت بدلاً من اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة، بعدما طلب اللاعبون تأجيل السفر لمدة 24 ساعة حتى يتمكنون من الحصول على راحة قصيرة، قبل مواجهة يوم الإثنين.

ويستضيف منتخب غينيا بيساو نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، للفوز ومن ثم مواصلة الصدارة على قمة المجموعة بالعلامة الكاملة، حيث يتصدر الفراعنة الترتيب برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0) وبوركينا فاسو (2-1).

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 7 نقاط، إذ استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو (1-1)، ثم تغلب على جيبوتي (1-0) وتعادل مع إثيوبيا (0-0).

وتقام مباراة مصر وغينيا بيساو الإثنين المقبل 10 يونيو على ملعب 24 سبتمبر، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، وتذاع على قناة SSC SPORT 1 HD.

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