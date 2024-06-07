موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

المصدر: البيان

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يستضيف منتخب غينيا بيساو نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، للفوز ومن ثم مواصلة الصدارة على قمة المجموعة بالعلامة الكاملة، حيث يتصدر الفراعنة الترتيب برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0) وبوركينا فاسو (2-1).

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 7 نقاط، إذ استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو (1-1)، ثم تغلب على جيبوتي (1-0) وتعادل مع إثيوبيا (0-0).

وتقام مباراة مصر وغينيا بيساو الإثنين المقبل 10 يونيو على ملعب 24 سبتمبر، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات، وتذاع على قناة SSC SPORT 1 HD.

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