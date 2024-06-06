بعد التعادل سلبياً مع لبنان..فلسطين تبلغ المرحلة الثالثة في تصفيات كأس العالم في إنجاز تاريخي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ المنتخب الفلسطيني المرحلة الثالثة في تصفيات كأس العالم في إنجاز تاريخي بعد التعادل سلبيا مع لبنان، لترافق أستراليا عن المجموعة التاسعة من المرحلة الثانية، في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك في المواجهة التي جمعت المنتخب الفلسطيني مع نظيره اللبناني مساء اليوم على ملعب «جاسم بن حمد» في قطر، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأخيرة بالتصفيات.

ويحتل المنتخب الفلسطيني وصافة المجموعة الأخيرة برصيد 8 نقطة.

وتقام منافسات دور المجموعات بتصفيات قارة آسيا بوجود 36 منتخبًا بواقع 11 فريقًا متأهلين من الدور التمهيدي، و25 أصحاب التصنيف الأول في القارة، تم توزيعها إلى 9 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز