بالعلامة الكاملة.. منتخب العراق إلى "حاسمة" تصفيات "مونديال" 2026

المصدر: دبي-علي شدهان

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تأهل منتخب العراق الأول لكرة القدم وبالعلامة الكاملة، إلى المرحلة الثالثة الحاسمة من مشوار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في اميركا والمكسيك وكندا في العام 2026، بعد فوزه اليوم الخميس على مضيفه الإندونيسي بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من المجموعة الآسيوية السادسة.

ورفع منتخب العراق رصيده إلى النقطة 15 في المركز الأول، فيما تجمد رصيد المنتخب الإندونيسي عند النقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة التي تضم فيتنام الثالث "3 نقاط"، والفلبين الرابع بنقطة وحيدة، ويلتقيان اليوم أيضا في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة.

سجل ثنائية أسود الرافدين، أيمن حسين من ركلة جزاء "د54"، وعلي جاسم "د88"، وهو الهدف الأول للنجم الشاب في مسيرته مع منتخب العراق.

وأضاع أيمن حسين ركلة جزاء لمنتخب العراق في الدقيقة 74 من المباراة، والتي شهدت دقيقتها ال59 إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب المنتخب الإندونيسي جوردي أمات.

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