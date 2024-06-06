تركي آل الشيخ يجهز مفاجأة لنادي الهلال بموسم الرياض

المصدر: البيان

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يجهز تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مفاجأة تخص نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تغريدة، قال فيها: "موسم الرياض والهلال.. قريبًا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل التي تخص الحدث، لكن تكهنات عديدة لمتابعيه أشارت إلى إمكانية خوض الزعيم مباراة ودية على هامش موسم الرياض مع أحد الفرق العالمية الفترة المقبلة.

وسبق وشارك الهلال في كأس موسم الرياض مرتين، الأولى بفريق يضم مزيجًا من لاعبي النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وأقيمت المواجهة على ملعب الملك فهد الدولي يوم 19 يناير 2023، وانتهت بفوز النادي الباريسي بنتيجة 5-4.

وشارك الهلال في النسخة الثانية من كأس الرياض 1 فبراير الماضي، وتقابل الفريق الملقب بالزعيم مع إنتر ميامي الأمريكي، كما واجه غريمه النصر.

وفي المباراة النهائية فاز الهلال على النصر بنتيجة 2-0 ليحصد لقب النسخة الثانية من البطولة.

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