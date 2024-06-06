التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو

المصدر: البيان

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يستضيف إستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، مواجهة مصر وبوركينا فاسو، في الجولة الثالثة، للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعتبر هذه هي المباراة الرسمية الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن، الذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون برصيد 4 نقاط، ثم منتخب إثيوبيا برصيد نقطة واحدة، وجيبوتي بلا نقاط.

ويغيب عن منتخب مصر عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني لخضوعه لجراحة في كف اليد، وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي للإصابة، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي السابق لأسباب فنية.

ومن المرجح أن يبدأ حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أحمد زيزو – محمود تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد

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