قبل مواجهة المنتخبين.. التاريخ ينحاز لمصر أمام بوركينا فاسو

المصدر: البيان

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يستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسبق أن تقابل المنتخبان 6 مرات، ولم يعرف منتخب بوركينا فاسو طعم الفوز على الفراعنة من قبل.

وبدأت مواجهات المنتخبين في يناير 1973 بدورة الألعاب الأفريقية، وفاز منتخب مصر بنتيجة 4-2، ولكن المواجهة الأشهر بين المنتخبين كانت في نصف نهائي نسخة كأس الأمم الأفريقية 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو وحسمها الفراعنة بثنائية دون رد، حملت توقيع حسام حسن مدرب المنتخب المصري حاليًا.

وتغلب منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 4-2 بمرحلة المجموعات لنسخة أمم أفريقيا عام 2000، ثم تعادل المنتخبان وديًا بنتيجة 1-1 عام 2004 وفاز الفراعنة وديًا بنتيجة 2-0 عام 2016.

وكان اللقاء الأخير بين المنتخبين في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2017، وتعادلا بهدف لكل منهما ثم فاز الفراعنة بركلات الترجيح 4-3.

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