الأهلي المصري يعلن تفاصيل مشروع القرن

المصدر: وكالات

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أعلن محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة "القلعة الحمراء" التابعة لنادي الأهلي المصري، عن تفاصيل جديدة حول "مشروع القرن". وخلال احتفالية ضخمة برئاسة محمود الخطيب، أعلن النادي الأهلي عن تدشين استاد جديد طال انتظاره من جانب جماهير النادي.

وأوضح النادي أن الاستاد سيُبنى في مدينة السادس من أكتوبر بمنطقة الشيخ زايد في فرع النادي بمحافظة الجيزة. وقال كامل في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء: "نعمل على تحقيق هذا الحلم منذ سنتين ونصف. تكلفة المشروع تُقدر بـ 12 مليار جنيه، وسنقوم بإنشاء مدينة كاملة وليس فقط استادًا. المشروع سيقام على مساحة 43 فدانًا، وسيشمل مستشفى، جامعة رياضية، مدرسة، فندق، ومتحف".

وأكد محمود الخطيب، رئيس النادي، في كلمته أن الإعلان عن مشروع القرن يُعتبر يوما تاريخيا للأهلي. وذكر أن ملعب "مختار التتش" شهد مباريات ملأت المدرجات بالجماهير، ولكن مضت 49 عامًا على آخر مباراة رسمية أقيمت فيه. وقد تم تحديد مدة 4 سنوات للانتهاء من المشروع.

وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 12 مليار جنيه مصري (ما يعادل 252 مليون يورو تقريبًا)، وسيكون الاستاد بسعة 44 ألف مقعد. وستحصل الـ16 شركة المساهمة في بناء الاستاد على حق الانتفاع لمدة 25 عامًا.

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