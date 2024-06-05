اتحاد جدة يستجيب لطلب بنزيما بشأن حمد الله

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية، موقف إدارة اتحاد جدة من استمرار المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال منافسات الموسم الجديد.

واقترن اسم حمد الله في الفترة الأخيرة بالرحيل عن اتحاد جدة، بسبب رغبة النادي في ضم أسماء بارزة من القارة الأوروبية.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة اتحاد جدة استقرت على رحيل حمد الله، نظرًا لصعوبة تواجده رفقة الفرنسي كريم بنزيما.

وأوضحت أن النادي وحمد الله اتفقا على الانفصال قبل بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، حيث تنتظر الإدارة اعتماد ميزانية الأندية من قبل لجنة الاستقطاب، للدخول في مفاوضات مع بديل مميز.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن بنزيما طلب من إدارة اتحاد جدة، التخلص من حمد الله خلال الميركاتو الصيفي.

وانضم حمد الله لصفوف اتحاد جدة في يناير 2022، ونجح في الظهور بمستوى مميز، وحقق مع الفريق لقبي الدوري والسوبر المحليين، فضلاً عن التتويج بلقب هداف الدوري السعودي عن النسخة قبل الماضية بتسجيل 21 هدفًا، للمرة الثالثة في مسيرته بالمسابقة.

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