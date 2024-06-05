جهة رسمية تثير الشكوك حول استمرار بنزيما مع اتحاد جدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي، الجدل حول مستقبل كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، مع فريقه.

ونشر حساب الدوري السعودي عبر موقع "إكس"، صورة لكريم بنزيما، وأرفق بها رمز تعبيري يشير إلى الترقب والانتظار.

وانقسمت آراء الجماهير حول التغريدة، حيث يرى البعض اقتراب رحيل بنزيما عن اتحاد جدة، وبقائه في الدوري السعودي عن طريق الانتقال إلى ناد آخر، بينما يرى آخرون إنه سيرحل بشكل نهائي عن الدوري السعودي.

ولم يقدم بنزيما الأداء المنتظر منه مع اتحاد جدة في أول مواسمه بالسعودية، إذ فشل في تحقيق أي لقب فردي أو جماعي.

وشارك صاحب الكرة الذهبية عام 2022، في 29 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 8 لزملائه.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، في وقت سابق أن صندوق الاستثمار السعودي، لا يريد رحيل كريم بنزيما عن السعودية، على الأقل خلال الموسمين المقبلين، وأكدت الشبكة، أنه من الممكن أن يعمل صندوق الاستثمار على نقل بنزيما إلى فريق آخر في الدوري السعودي، لافتًا إلى أنه في حال وصول عرض ضخم من أوروبا سيتم السماح للاعب بالرحيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز