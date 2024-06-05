موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك وحقيقة تأجيلها

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تترقب الجماهير العربية، حسم مصير لقاء السوبر الأفريقي، الذي يجمع بين الأهلي المصري صاحب لقب دوري أبطال أفريقيا، والزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أنه تمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بالعاصمة الإدارية في القاهرة، يونيو الجاري.

وقال وزير الرياضة المصري، إنه تم مطالبة "كاف" لإقامة المباراة باستاد مصر بالعاصمة الإدارية، خاصة أن المباراة طرفيها مصري.

وتنص لوائح "كاف"، على إقامة مباراة السوبر الأفريقي على أرض بطل دوري أبطال أفريقيا، وفي هذه الحالة من المفترض أن يقام اللقاء على الملعب الذي يحدده الأهلي، غير أن الاتحاد الأفريقي يبحث عن أفضل فرصة لتسويق اللقاء والاستفادة مادياً من ورائه، كما حدث في مباريات السوبر الأفريقي بالنسخ الأخيرة.

ووقع اختيار المسؤولين على إستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون مباراة السوبر الأفريقي بمثابة افتتاح رسمي للملعب، الذي يتسع لحضور 90 ألف متفرج.

وأكد مصدر داخل "كاف" أن موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك لم يتحدد بعد، إلا أن الموعد المبدئي الأول سيكون بين 25 إلى 30 يونيو الجاري، أو سيتم تأجيله إلى سبتمبر المقبل.

والتقى الأهلي والزمالك، مرة واحدة فقط في بطولة السوبر الأفريقي عام 1994، وفاز الزمالك حينها باللقاء بنتيجة 0/1، فيما سبق وفاز الأهلي بالسوبر الأفريقي 8 مرات، وحصده الزمالك 4 مرات.

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