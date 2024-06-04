مصر تتقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة السوبر الأفريقي

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية تقدمها بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، لاستضافة النسخة المقبلة من كأس السوبر الأفريقي.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بوزارة الرياضة المصرية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين، إنه بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ تم التقدم للاتحاد الأفريقي؛ بملف لاستضافة السوبر الأفريقي، والذي يلعب فيه قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأضاف أن الملف بانتظار موافقة الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).

وأقيمت آخر نسخة من بطولة كأس السوبر الأفريقي في السعودية العام الماضي، حيث توج بها فريق اتحاد العاصمة الجزائري، حامل لقب الكونفدرالية، على الأهلي الفائز بدوري الأبطال بنتيجة 1 /صفر.

وفاز الأهلي بنسخة الموسم الحالي بدوري الأبطال على حساب الترجي التونسي، فيما توج الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

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