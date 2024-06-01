احتفال جنوني من نيمار بتتويج الهلال بلقب كأس الملك (فيديو)

المصدر: البيان

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انطلق البرازيلي نيمار نجم فريق الهلال نحو أرضية ملعب الجوهرة المشعة، لكي يحتفل مع زملائه باللقب، بعد إطلاق الحكم الأرجنتيني هيريرا صافرة نهاية المواجهة ضد النصر، معلنًا تتويج الفريق الأزرق بطلاً لكأس الملك.

وتوج الهلال بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح 5/4، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1/1.

وركض نيمار باتجاه لاعبي الهلال ليحتفل معهم بالفوز بالبطولة، بعدما تجمع اللاعبون حول الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى للركلة الأخيرة من لاعب النصر مشاري النمر.

يذكر أن نيمار يغيب عن صفوف الهلال منذ أكتوبر الماضي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في العطلة الدولية.

ويستعد نيمار للدخول في غمار استعدادات الهلال للموسم الجديد، بعدما أنهى جزء كبير من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

متخيلين نيمار محقق الابطال وكذا يفرح ؟

والله للحين مب مستوعب pic.twitter.com/Ab24DrGCbn — إكـه (@blue__999) May 31, 2024

احتفالات الاسطورة نيمار مع اللاعبين بالبطولة 😍🏆 pic.twitter.com/9YLuZO0Z6t — Team Neymar (@TeamNey10) May 31, 2024

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