الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع الإيقاف عن يوسف بلايلي

المصدر: وكالات

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أعلن مولودية الجزائر، المتوج بلقب الدوري الجزائري، إن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" رفع الإيقاف عن نجم الفريق يوسف بلايلي، عقب تسوية الخلاف المالي مع ناديه الأسبق أهلي جدة السعودي.

وأوضح المولودية، في بيان له، أن فيفا راسل، اللاعب بلايلي، واتحاد الكرة الجزائري، ليبلغ جميع الأطراف بأن عقوبة الإيقاف التي فرضت على اللاعب تم رفعها بعد تسوية الغرامة المالية المقدرة بأقل من 370 يورو قبل يومين.

كان مولودية الجزائر، أعلن تلقيه مراسلة من فيفا الثلاثاء الماضي، تخص الغرامة المالية التي كانت مفروضة على اللاعب في القضية التي خسرها سابقا والتي دفعها اللاعب إلى آخر شطر.

وذكر النادي حينها أن القضية لا تستدعي التهويل بما أن الأمر لا يتعلق بمبلغ لم يدفع بل بفارق مالي بسيط بين الفرنك السويسري واليورو (370 يورو)، مؤكدا أن القضية ستحل في حدود الـ 48 ساعة المقبلة، وهو ما حدث في النهاية.

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