قضية تعديه على لاعب بيراميدز.. حبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من ممارسة النشاط الرياضي

المصدر: البيان

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قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، في قضية التعدي بالضرب على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي، بالحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 أعوام.

يشار إلى أنه ورد في تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة أنه في 23 يوليو الماضي بـ استاد الدفاع الجوي في القاهرة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميذر والأهلي في بطولة الدوري الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى ووجه له ألفاظ نابية.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات لاعب الأهلي بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب «المصري اليوم» جاءت أقوال محمد الشيبي، في تحقيقات النيابة العامة، إذ قال إن «الشحات» قبل المباراة التي جمعت فريقهما بإستاد الدفاع الجوي هدده في مباراة بقوله: «هكسرلك رجلك».

وفي وقت سابق قال محامي «الشيبى»، إن الواقعة لا تخص سوى موكله، وليس لـ«بيراميدز» علاقة بها، موضحًا أنه حين أصدر «الشحات» بيانًا للاعتذار عما بدر منه تجاه موكلي وجهه إلى جماهير النادي الأهلي والمغاربة من دون ذكر اسم المعتدى عليه وبالتالي فهو لم يعتذر له.

في المقابل، قال محامي لاعب الأهلي، إنه بصدد التقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة، بعد قرار إحالة «الشحات» للمحاكمة، وأن موكله لم يعلن بالقرار سوى بعد نشره على المواقع الإخبارية ولسان محامي «الشيبى».

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