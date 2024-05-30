نيمار يمزق إطار سيارة رينان لودي بالسكين.. والأخير يتوعده (فيديو)

المصدر: البيان

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أقدم النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، على تصرف غريب تجاه زميله في الفريق، البرازيلي رينان لودي.

ونشر نيمار مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، يظهر فيه يحمل سكينًا في يده، واتجه نحو سيارة لودي وقام بضرب السكين في الإطارات لتعطيلها، كنوع من المزاح بينهما، وكتب نيمار على الفيديو: "يوم للصيد وآخر للصياد، نحن متعادلان لودي".

ورد رينان لودي، على نيمار: "الموسم المقبل طويل، أنتظر بفارغ الصبر سيارتك رولز رويس".

ويغيب نيمار عن اللعب منذ أكتوبر الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، رفقة منتخب البرازيل، ولم يشارك نيمار سوى 5 مباريات فقط بقميص الهلال، بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 3 أهداف.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة 19 في تاريخه، بدون أي هزيمة، متصدرًا الجدول بـ 96 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن النصر صاحب الوصافة.

نيمار يمزق إطار سيارة رينان لودي بالسكين.. والأخير يتوعده #البيان_الرياضيpic.twitter.com/5dzZS7GaDA — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 30, 2024

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