حراس المرمى الأجانب ممنوعون في دوري «يلو»

المصدر: البيان

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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا سيطبق بداية من الموسم بعد المقبل بدوري الدرجة الأولى "يلو".

ووفقًا للحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي "يلو" على منصة "إكس"، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اقتصار مركز حراسة المرمى على اللاعبين السعوديين اعتبارًا من موسم 2025-2026.

وأوضح الحساب أن الاتحاد السعودي اعتمد هذا القرار، الذي اقترحه مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين في وقت سابق، وأقرته لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وتوج القادسية بلقب دوري الدرجة الأولى "يلو" الموسم المنقضي 2024/2023، ليصعد إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، ومعه فريقي الخلود والعروبة.

وهبطت أندية الحزم والطائي وأبها إلى دوري الدرجة الأولى، بعد احتلالها المراكز الثلاثة الأخيرة في دوري المحترفين.

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