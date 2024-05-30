مورينيو على رأس قائمة المرشحين لتدريب اتحاد جدة

المصدر: البيان

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بات مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة، قريبًا من إقالته، بعد تراجع نتائج الفريق السعودي تحت قيادته خلال الموسم المنصرم.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن قائمة المرشحين لتدريب اتحاد جدة، تضم على رأسها البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يعد حرًا منذ رحيله عن تدريب روما، أواخر الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو يتنافس في سباق المرشحين مع الإيطالي ماكسيمليانو أليجري، الذي أقيل مؤخرًا من قيادة يوفنتوس، وكذلك الفرنسي برونو جينيسيو.

ولفتت إلى أن جينيسيو يبقى متفرغًا منذ رحيله عن رين في نوفمبر 2023، وكان مرشحًا بارزًا لقيادة نيس بعد انتقال مدربه فرانشيسكو فاريولي إلى أياكس أمستردام.

وتابعت الصحيفة، أن فرانك إيز مدرب لانس بات الأقرب لتولي مسؤولية نيس بعد اتفاق بين الناديين، ويتطلع برونو جينيسيو للعمل مديرًا فنيًا لاتحاد جدة واللحاق بالثنائي الفرنسي نجولو كانتي وكريم بنزيما نجمي الفريق.

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