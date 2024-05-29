إنجاز مذهل في 4 بلدان مختلفة.. إنفانتينو يشيد برقم رونالدو القياسي في الدوري السعودي

المصدر: البيان

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وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسالة خاصة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا جديدًا.

ونجح رونالدو في تسجيل رقم قياسي جديد لأفضل هداف في موسم واحد بالدوري السعودي بعد تسجيله 35 هدفًا، ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة، الذي احتفظ به منذ موسم 2019/ 2018 عندما سجل 34 هدفًا في موسم واحد، بقميص النصر.

ونشر جياني إنفانتينو صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" تجمعه مع رونالدو، وكتب عليها: "تهانينا لرونالدو على تحطيم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، لقد حقق الآن هذا الإنجاز المذهل في أربعة بلدان مختلفة خلال مسيرته اللامعة مع الأندية، إنجاز رائع حقًا".

وبات رونالدو أول لاعب يتوج هدافًا في 4 دوريات مختلفة حول العالم، بعدما سبق وحقق الأمر نفسه مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

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