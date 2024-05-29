موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، الموعد الرسمي لمباراة بوركينا فاسو، بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن منتخب مصر سيلعب ضد بوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل بإستاد القاهرة الدولي، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، (الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات).

ويسعى منتخب مصر للحصول على موافقة رسمية بحضور السعة الجماهيرية الكاملة في إستاد القاهرة، خلال مباراة بوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 0/6، وسيراليون 0/2.

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