النصر السعودي يحفظ لرونالدو فرصة المشاركة في مونديال 2026

المصدر: البيان

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كشفت الصحافة الإنجليزية، بعض العوامل التي تدفع نادي النصر السعودي، لتجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمدة عام إضافي.

وبحسب شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن نادي النصر يرغب في تمديد تعاقد رونالدو لموسم إضافي، ليبقى مع الفريق الملقب بالعالمي حتى صيف 2026.

وأوضحت الشبكة أن هذه الخطوة مفيدة لجميع الأطراف لرغبة النادي السعودي في الاستفادة من بقاء رونالدو لبث مباريات الدوري خارجيًا، لاسيما أن التعاقد الحالي ينتهي بحلول صيف 2025، مشيرة إلى أن التمديد لموسم إضافي سيضمن أيضًا لرونالدو البقاء في الملاعب حتى بلوغه 41 عامًا، والحفاظ على فرصه للمشاركة بنهائيات كأس العالم 2026، مع منتخب البرتغال.

وألقت الشبكة الضوء، على تألق رونالدو مع النصر هذا الموسم، واعتلاء قمة هدافي الدوري السعودي بتسجيله 35 هدفًا، وبات أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بتاريخ المسابقة.

وذكرت الشبكة الإنجليزية، أن توهج كريستيانو رونالدو فتح له باب الانضمام لقائمة منتخب البرتغال التي ستخوض بطولة يورو 2024، هذا الصيف.

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