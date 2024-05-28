الركراكي: خلافي مع سفيان رحيمي قصة وهمية.. واللاعب أجبرني على تغيير قناعاتي

المصدر: البيان

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أكد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أنه كان يتواصل باستمرار مع نجم نادي العين سفيان رحيمي، مشددًا على إعجابه بما قدمه اللاعب مؤخرًا.

وقاد رحيمي نادي العين لعبور الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ثم أسهم بقوة في تتويج فريقه باللقب القاري على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني.

وقال الركراكي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر إعلان قائمة منتخب المغرب لمواجهتي زامبيا والكونغو بتصفيات كأس العالم 2026: "سافرت وتابعت رحيمي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وفي النهائي أيضًا".

وأكمل: "حرصت على دعم رحيمي، كان مؤثرًا في الهجوم مكان التوغولي لابا كودجو، وتوهج عندما عاد للعب في مركز الجناح، وحالفه التوفيق، لذلك سأعمل على توفير ما يلائمه ليستفيد منه منتخب المغرب، فقد أرغمني على تغيير الكثير من القناعات والأفكار".

وشدد: "رحيمي استعاد مكانه في المنتخب، ومن ثم ستزول القصة التي بنيت على وهم حول وجود خلاف بيننا، الحكاية كلها تتلخص أنه لاعب اجتهد وعاد، وهذا هو الأهم، ومكانته محفوظة".

وأتم الركراكي، قائلاً: "سفيان رحيمي في القمة حاليًا وأتمنى أن نستفيد منه في المباراتين المقبلتين، أنا سعيد لرد فعله واجتهاده".

الجدير بالذكر أن رحيمي انضم لمعسكر المغرب مارس الماضي، وشارك كبديل في مواجهة أنغولا الودية، التي انتهت بفوز أسود الأطلس 0/1، وشارك أساسياً في الودية الثانية أمام موريتانيا التي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي.

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