بعد تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي.. رونالدو: الأرقام القياسية تلاحقني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، عن ثقته الكبيرة بنفسه، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا في الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح رونالدو في تسجيل رقم قياسي جديد لأفضل هداف في موسم واحد برصيد 35 هدفًا، ليتفوق على المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة، الذي احتفظ بالرقم منذ موسم 2019/2018، حينما كان لاعبًا في النصر برصيد 34 هدفًا.

وبلغ رونالدو رقمه التاريخي بتسجيل هدفين في مرمى اتحاد جدة بالكلاسيكو، بالجولة الأخيرة من عمر الدوري السعودي.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وعلق عليها: "لا أتبع الأرقام القياسية، بل هي التي تلاحقني".

وتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 35 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

I don’t follow the records, the records follow me. 🇸🇦 pic.twitter.com/rqywmmTfZD

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 27, 2024

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز