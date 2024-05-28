رونالدو يتربع على الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023/2024

المصدر: البيان

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توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، بجائزة هداف الدوري السعودي هذا الموسم، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وحسم كريستيانو رونالدو الجائزة برصيد 35 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي.

ولعب رونالدو هذا الموسم 31 مباراة مع المصر في بطولة الدوري السعودي، بينما لعب ميتروفيتش 28 مباراة، بسبب الإصابة التي عانى منها وأبعدته عن أكثر من لقاء.

وفاز رونالدو بهذه الجائزة لأول مرة في الدوري السعودي، بعدما انضم إلى النصر منتصف الموسم الماضي، وكان الهداف الموسم الماضي هو المغربي عبد الرزاق حمدالله، بفارق 7 أهداف عن رونالدو الذي لعب نصف موسم فقط.

ولم يكتف رونالدو بجائزة الهداف، بل كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، الذي كان يحمل اسم حمد الله (34 هدفًا موسم 2019/2018 بقميص النصر أيضًا).

وسيطر المحترفون الأجانب على قائمة الهدافين في الدوري السعودي هذا الموسم، بينما يعتبر فراس البريكان نجم أهلي جدة، أفضل هداف محلي.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

- كريستيانو رونالدو (النصر) 35 هدفًا

- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) 28 هدفًا

- عبد الرزاق حمدالله (الاتحاد) 19 هدفًا

- فاشيون ساكالا (الفيحاء) 19 هدفًا

- فراس البريكان (الأهلي - الفتح) 17 هدفًا

- أندرسون تاليسكا (النصر) 16 هدفًا

- مالكوم أوليفيرا (الهلال) 15 هدفًا

- جورج كيفن نكودو (ضمك) 15 هدفًا

- أوديون إيجالو (الوحدة) 15 هدفًا

- سالم الدوسري (الهلال) 14 هدفًا

- بيرنارد مينساه (الطائي) 14 هدفًا

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