«صافرة» إماراتية ناجحة في «ديربي» بغداد

المصدر: دبي - علي شدهان

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قاد طاقم التحكيم الإماراتي المؤلف من الدولي عادل النقبي (حكم ساحة)، وأحمد الراشدي (مساعد أول)، وسبت عبيد (مساعد ثانٍ)، وعيسى خليفة (حكم فيديو)، بنجاح «ديربي» بغداد بين الزوراء والقوة الجوية ضمن الجولة 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، الذي أقيم اليوم على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، وأمام أكثر من 35 ألف متفرج، وبحضور ضيوف يتقدمهم تيباس، رئيس رابطة لاليغا الإسبانية.

وانتهى «ديربي» بغداد بفوز الزوراء بهدف دون رد بإمضاء حسن عبد الكريم (د64)، ليرتفع رصيد النوارس إلى النقطة 60 من 31 مباراة، معززاً تمسكه بالمركز الثالث في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، فيما تجمَّد رصيد الصقور عند النقطة 66 من 30 مباراة، محتلاً المركز الثاني خلف الشرطة المتصدر برصيد 70 نقطة من 31 مباراة.

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