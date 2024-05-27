كولر يلمح لعدم رغبته في استمرار معلول مع الأهلي

المصدر: البيان

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ألمح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، لعدم رغبته في استمرار علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر، بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال كولر في تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق" عبر قناة "أم بي سي مصر 2": "معلول اقترب من عامه الـ 35 وعقده ينتهي بنهاية يونيو المقبل وإصابته تحتاج لوقت طويل، إدارة النادي هي المسؤولة عن تجديد تعاقده".

وأكمل: "لم أطلب رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق لكن الخطيب أخبرني أنها رغبة إدارة النادي وقبلت بالأمر".

وأوضح: "محمد الشناوي كان حزينًا بعض الشيء لعدم مشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكنه تقبل الأمر ومشاركة أي لاعب تكون بعد خوضه لعدد من التدريبات، بجانب أنني لم أفضل المغامرة والتضحية به أمام الجماهير حال حدوث نتيجة سلبية بعد غياب طول".

وأضاف: "لجنة التخطيط عرضت علي عدد كبير من المهاجمين الموسم الماضي واخترت من بينها الأنسب، والذي أراه سيقدم الإضافة، لكنهم بعد ذلك عرضوا علي لاعبين مختلفين تمامًا".

وأتم كولر: "محمد شريف أصر على الرحيل عكس رغبتي وكنت أحتاج لمهاجم، لذلك موديست كان الخيار المتاح بعد انتهاء فترة الانتقالات، لكنه لاعب عظيم ويساعد الفريق في أدوار كبيرة، ومن المبكر الحديث الآن عن مستقبله".

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