بفضل تألقه الآسيوي.. سفيان رحيمي يقترب من العودة إلى منتخب المغرب

المصدر: البيان

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كشف سفيان رحيمي نجم نادي العين، كواليس المكالمات التي تلقاها مؤخرًا، من وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب.

وقال رحيمي في تصريحات تليفزيونية: "تلقيت أكثر من اتصال من الركراكي، من أجل تحفيزي والإشادة بمستواي مع العين، ممتن للدفعة المعنوية الهائلة التي منحها لي المدرب، وتشديده على ثقته في قدراتي".

وقاد سفيان رحيمي، ناديه العين لحصد لقب دوري أبطال آسيا، على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني، وتوج رحيمي بجائزة هداف البطولة الآسيوية، بعدما سجل 13 هدفًا، كما نال النجم المغربي جائزة أفضل لاعب في النسخة المنتهية من دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يتواجد سفيان رحيمي ضمن قائمة منتخب المغرب، التي تستعد لخوض مباراتي زامبيا والكونغو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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