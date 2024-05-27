احتراق حافلة وإصابات خطيرة.. أحداث مؤسفة يشهدها الدوري الليبي (صور)

المصدر: البيان

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تعرض فريق الخمس الليبي، لأحداث مؤسفة أثناء مغادرة حافلة الفريق لملعب النهر الصناعي عقب انتهاء مباراته أمام الملعب الليبي، ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية من الدوري الليبي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الخمس على منصة "فيسبوك"، صورًا لحافلة الفريق مشتعلة بالنيران، وكتب عليها: "بعثة فريق الخمس تتعرض لأبشع أشكال العنف، اللهم السلامة لبعثة الفريق الأول".

وأعلن نادي الخمس إصابة عدد من أعضاء البعثة وتواجدهم في المستشفى بعد تعرضهم للطعن والضرب، موضحاً أن الحالات بين المتوسطة والخطيرة.

وخسر فريق الخمس مباراته أمام الملعب الليبي 1-0، ليزداد موقفه تأزماً في بطولة الدوري الليبي الممتاز.

ويحتل فريق الخمس المركز العاشر وقبل الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه آساريا متذيل الترتيب.

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