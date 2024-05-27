سبب استبعاد حجازي من قائمة منتخب مصر

المصدر: البيان

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كشف مصدر داخل منتخب مصر، سبب استبعاد أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، من قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة تضم 25 لاعباً استعدادًا لدخول معسكر مغلق ابتداء من من 28 مايو الجاري، لمواجهة بوركينا فاسو بالقاهرة 6 يونيو المقبل، ثم غينيا بيساو بملعبها يوم 10 من نفس الشهر.

وبحسب موقع "كورة العربي"، فإن حجازي يعاني من آلام في الركبة، أبعدته عن المباريات الأخيرة لاتحاد جدة منذ مواجهة الشباب التي خاضها 26 أبريل الماضي.

وأشار الموقع إلى أن هناك اتصالات تمت بين الجهاز الطبي لاتحاد جدة والدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، تم على أثرها اتخاذ قرار باستبعاد اللاعب من المعسكر.

ويدرس حجازي الاستمرار في السعودية للعلاج بشكل كامل بجانب حسم مستقبله مع اتحاد جدة.

ويعاني منتخب مصر من عدة غيابات خلال الفترة الحالية، أبرزها عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني بسبب خضوعه لجراحة في اليد، ورمضان صبحي نجم بيراميدز بسبب أزمة المنشطات.ويعاني منتخب مصر من عدة غيابات، أبرزها عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني لخضوعه لجراحة في كف اليد، ورمضان صبحي نجم بيراميدز بسبب أزمة المنشطات.

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