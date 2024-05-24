الاتحاد الأفريقي يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي

المصدر: وكالات

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أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن مباراة الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ستقام شبابيك مغلقة.

أوضح كاف على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن تذاكر المباراة نفدت في غضون ساعتين فقط، بعد طرحها للبيع، مما يعد بأن يكون نهائيا مثيرا بين اثنين من أكبر الأندية الأفريقية.

أشار كاف إلى أن الطلب الهائل على تذاكر هذه المباراة يؤكد الاهتمام المتزايد بمنافسة أندية كرة القدم الأفريقية، مضيفا أن الأمر تطلب من الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع إدارة الأهلي، بصفته النادي المضيف، تعزيز خطط السلامة والأمن حول وداخل ملعب القاهرة الدولي، الذي يستضيف المواجهة الحاسمة.

ومن المقرر أن تتابع أكثر من 90 دولة المباراة النهائية في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، وجنوب المحيط الهادي.

وشدد كاف على أن مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم سوف يتمكنون من متابعة النهائي بلغتهم الخاصة، وعلى العديد من منصات كاف.

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