اقترب رحيله من الريان.. هل يعود بن شرقي إلى الزمالك؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الريان القطري الحالي والزمالك السابق، من الرحيل عن صفوف ناديه.

وبحسب قناة "الكأس" القطرية، فإن بن شرقي يستعد للرحيل عن الريان، وسط اهتمام من أندية عربية عدة للتعاقد مع اللاعب المغربي.

وأفادت القناة القطرية، بأن بن شرقي تلقى عروضًا محلية بعد اقتراب رحيله عن الريان، بالإضافة إلى عرض من ناد سعودي، ولم يكشف التقرير عن هوية النادي السعودي الذي يهتم بالتعاقد مع بن شرقي.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، قبل أيام، بترحيب ناديه بعودة بن شرقي، مشيرًا في نفس الوقت إلى إنه لا توجد مفاوضات مع اللاعب، حتى الآن.

وعاش بن شرقي أفضل فترات تألقه أثناء لعبه في صفوف الزمالك، حيث سجل بالقميص الأبيض 41 هدفًا في 109 مباريات وصنع 28 هدفًا.

ولعب بن شرقي مع الهلال السعودي 13 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى لانس الفرنسي معارًا، وفي تجربته الأخيرة مع الريان لعب بن شرقي 21 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف.

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