لم يحدث منذ 12 عامًا.. خطوة واحدة تفصل الهلال عن إنجاز تاريخي

المصدر: البيان

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أصبح فريق الهلال السعودي، على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي، لم يحدث في الدوري السعودي منذ 12 عامًا.

وكان الهلال فاز على الطائي، أمس الخميس، 1/3 بالجولة 33 من عمر الدوري السعودي، وفي حال فوز الهلال أو تعادله، الإثنين المقبل، في مباراة الوحدة، بالجولة الأخيرة من المسابقة، سينهي الموسم بلا خسارة.

وسبق للهلال تحقيق هذا الإنجاز موسم 2011/2010، وكان فريق الشباب آخر فريق حقق هذا الإنجاز بالدوري السعودي موسم 2012/2011.

وحافظ الهلال على سجله خاليًا من الهزائم طوال 33 مباراة هذا الموسم، إذ حقق 30 انتصارًا، وتعادل 3 مرات، وحسم الزعيم درع الدوري السعودي للمرة 19 قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

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