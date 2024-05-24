خبرة كولر تتحدى طموح كاردوزو في نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

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يلتقي الأهلي المصري مع ضيفه الترجي التونسي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا السبت على ملعب القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين يوم السبت الماضي، على ملعب "حمادي العقربي" بالعاصمة التونسية، انتهت بالتعادل بدون أهداف، ليتأجل حسم التتويج باللقب للقاء الغد.

وبينما يتعين على الأهلي الفوز غدا من أجل التتويج بلقبه الـ12 في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، وتعزيز رقمه القياسي للفوز بها، فإن الترجي يحلم أيضا بالفوز أو على الأقل بالتعادل الإيجابي من أجل الحصول على البطولة للمرة الخامسة.

وقام الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بتسليط الضوء من خلال هذا النهائي الواعد على فلسفة وطريقة لعب مدربي الفريقين، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ونظيره البرتغالي ميجيل أزيفيدو كاردوزو، مدرب الترجي.

أوضح كاف أن كولر المتمرس، العقل المدبر لسعي الأهلي من أجل الحصول على التاج القاري الثاني عشر في تاريخه، حقق رقما قياسيا بتجنبه الخسارة في 13 مباراة متتالية خلال مشوار الفريق الموسم الحالي، بواقع 8 انتصارات و5 تعادلات، وهو الأمر الذي جعل (حامل اللقب) يتمتع بالثقة.

ويملك نادي القرن في أفريقيا حاليا، 21 مباراة من دون هزيمة في رابطة أبطال أفريقيا، حيث تعود آخر خسارة للعملاق المصري في المنافسة، إلى 11 مارس 2023، أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي.

ويعتبر السجل الشخصي لكولر في البطولة القارية هائلا، حيث يملك 18 انتصارا، 8 تعادلات وهزيمتين فقط (كلاهما في دور المجموعات) خلال 28 مباراة، وذلك منذ تعيينه على رأس القيادة الفنية للفريق، في سبتمبر 2022.

وقاد كولر الأهلي للفوز في الدور قبل النهائي على الترجي الموسم الماضي، حيث انتصر 3 / صفر ذهابا في تونس، و1 / صفر في مباراة العودة بالقاهرة.

ويطمح كولر للتتويج بلقبه القاري الثاني، في حال تفوقه على الترجي التونسي في النهائي، وسيرفع الأهلي الكأس الغالية في نسختين متتاليتين، للمرة الرابعة في تاريخه.

ويأمل كولر في أن ينضم، حال تتويج الأهلي باللقب القاري، إلى مجموعة النخبة من المدربين الذين فازوا بدوري الأبطال مرتين، بالإضافة إلى ألقابه الحالية مع النادي، التي تضمنت لقب الدوري المصري، و3 كؤوس سوبر مصرية، وكأس مصر مرتين.

وسيكون في الجهة المقابلة للمدرب كولر، على مقاعد البدلاء نظيره مدرب الترجي ميجيل كاردوزو، الذي سيواجه مهمة شاقة في سعيه للتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخ الفريق الملقب بـ"شيخ الأندية التونسية".

وتم تعيين المدرب البرتغالي مدربا للترجي التونسي في يناير 2024، حيث سيسعى للثأر من هزيمتي أبناء "باب سويقة" أمام الأهلي، في قبل نهائي المنافسة الموسم الماضي.

وكان للمدرب كاردوزو تأثيرا كبيرا في فريق الترجي، في أول تجربة تدريبية إفريقية له، حيث حقق 9 انتصارات، 3 تعادلات وهزيمتين، من أصل 14 مباراة خاضها مع الفريق في جميع المنافسات، وفقا لكاف.

ويبقى كاردوزو من دون أي هزيمة مع الترجي في دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق 4 انتصارات وتعادل في مثلها، محافظا على نظافة شباكه خلال تلك المواجهات الثمانية.

أظهر انتصار الترجي الرائع في قبل النهائي على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، تصميمه الكبير على تجاوز عقبة حامل اللقب في النهائي.

وإذا قاد المدرب كاردوزو فريقه الترجي للتتويج باللقب القاري، فسيحصل على أول لقب كبير في مشواره، حيث لم يستطع التتويج بلقب مماثل له مع الأندية التي دربها سابقا.

ومن المتوقع أن تحفل مواجهة الأهلي بقيادة كولر أمام الترجي ومدربه كاردوزو، بالكثير من الإثارة بين فريقين كبيرين، حيث سيسعى كل منهما للتتويج بلقب جديد آخر له في المنافسة.

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