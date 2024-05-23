وصول 200 مشجع تونسي للقاهرة لمؤازرة الترجي أمام الأهلي بنهائي أفريقيا

المصدر: وكالات

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استقبل مطار القاهرة اليوم الخميس 200 مشجعا تونسيا قادما من مطار قرطاج الدولي لمؤازرة فريق الترجي التونسي أمام مضيفه الأهلي المصري.

ويلتقي الأهلي (حامل اللقب) مع الترجي بعد غد السبت بملعب القاهرة الدولي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة " وصل المشجعون التونسيون على رحلة مصر للطيران القادمة من مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية حيث قامت مصر للطيران بتكبير طائرتها لطراز إيرباص 330 لاستيعاب المشجعين الذين حرصوا على حمل الطبول وأعلام نادي الترجي وقامت سلطات مطار القاهرة بتأمين وصولهم حتى خروجهم من دائرة مطار القاهرة".

وأضافت "تعد هذه هي المجموعة الثالثة حيث وصل قبلها 150 مشجعا قادمين من السعودية وإسبانيا ومن المقرر وصول المئات خلال الساعات القادمة لمؤازرة الترجي".

وكانت بعثة الفريق الأول لنادي الترجي التونسي وصلت إلى القاهرة أمس الأربعاء قادمة على طائرة خاصة من مطار قرطاج.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين يوم السبت الماضي على ملعب (رادس) بالعاصمة التونسية، انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وبينما يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الـ12 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، يحلم الترجي بالحصول على الكأس للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 2019.

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