الشرط الجزائي يبلغ 175 مليون يورو.. الهلال السعودي يسعى لخطف نجم ميلان

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت صحيفة "O Jogo" البرتغالية بأن نادي الهلال، بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، يسعى للتعاقد مع النجم البرتغالي رافائيل لياو من نادي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقًا لتقارير محلية وأجنبية، تخطط إدارة الهلال لإبرام عدة صفقات قوية هذا الصيف، خصوصًا في خط الهجوم، استعدادًا للمنافسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025. يأتي ذلك رغم وجود لاعبين مميزين في الفريق الحالي مثل الصربيين ألكسندر ميتروفيتش وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، بالإضافة إلى الثلاثي البرازيلي نيمار دا سيلفا ومالكوم وميشيل ديلغادو.

وأشارت صحيفة "O Jogo" إلى أن أنطونيو لياو، والد اللاعب، سيتولى إدارة المفاوضات بنفسه، حيث من المتوقع أن يصل إلى المملكة العربية السعودية في نهاية هذا الأسبوع لبحث الصفقة المحتملة مع الهلال.

كما أوضحت الصحيفة أن المفاوضات ستتم بمساعدة الوسيط البرتغالي ماريو روي، الذي له علاقات قوية بالسوق السعودي في مجال الانتقالات، وكان له دور في انتقال نيمار إلى الهلال وأوتافيو إلى النصر.

وبحسب مصادر الصحيفة البرتغالية، فإن المدير الفني للهلال، البرتغالي جورجي جيسوس (69 عامًا)، قد أعطى موافقته على التعاقد مع لياو لتعزيز الفريق وتحقيق إنجاز غير مسبوق لنادٍ عربي في كأس العالم للأندية.

ويتعين على الهلال دفع الشرط الجزائي في عقد لياو مع ميلان، والذي يقدر بـ175 مليون يورو، ولكن "الزعيم" قد يقدم عرضًا قويًا للنادي الإيطالي للسماح برحيل النجم البرتغالي.

يعد لياو النجم الأول لميلان، حيث سجل 14 هدفًا وصنع مثلها في 40 مباراة خاضها في مختلف مسابقات الموسم الحالي (2023-2024). كما يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي، بحسب بعض التقارير الصحفية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز