قبل النهائي المرتقب.. كأس دوري أبطال أفريقيا يجوب شوارع القاهرة على «حنطور»

المصدر: البيان

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نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، صورًا عبر منصاته الرسمية، لكأس دوري أبطال أفريقيا يجوب شوارع القاهرة، قبل النهائي المرتقب بين الأهلي المصري والترجي التونسي.

وظهر الكأس داخل "حنطور" في شوارع القاهرة، وفي صورة أخرى بجانب الأسد الشهير بكوبري قصر النيل، وأخرى داخل مركبة نيلية، وذلك كون النهائي الأفريقي سيكون في ضيافة العاصمة المصرية.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الكأس الأيقونية بكل الحب في كل أنحاء القاهرة".

ويلتقي الأهلي ضيفه الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي، على استاد حمادي العقربي في رادس.

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