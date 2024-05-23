محمد رمضان يظهر في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي

المصدر: البيان

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يستعد الأهلي المصري لاستضافة نظيره الترجي التونسي، السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة حفل استعراضي قبل انطلاق المباراة النهائية يحييه الفنان المصري محمد رمضان لمدة 10 دقائق، بحسب موقع "كورة" العربي.

وكان الإعلامي المصري أحمد شوبير، أكد في وقت سابق أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر تغيير مراسم التتويج في البطولات التي تقام تحت تنظيمه، بداية من نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي.

وقال شوبير، إن "كاف" قرر تغيير مراسم التتويج عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، مشيرًا في تصريحات إذاعية إلى أنه سيتم تسليم الكأس للفريق البطل، في الممر الذي يربط بين المقصورة الرئيسية والمقصورة الأمامية.

وأشار شوبير إلى أن هذا البروتوكول كان يحدث في الماضي، لكنه كان يمثل عبئًا على اللاعبين والحضور، ولكن الفوضى التي تحدث في أرض الملعب ونزول الجماهير من المدرجات إلى المستطيل الأخضر، دفعت "كاف" إلى إعادة هذا النظام.

وفاز الزمالك بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الخسارة ذهابًا 1-2، والتفوق إيابًا بهدف نظيف، ولكن سوء التنظيم أفسد مراسم تتويج الزمالك، ما دفع الاتحاد الأفريقي لإصدار بيان شديد اللهجة يتوعد فيه المتسبب في هذه الفوضى.

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