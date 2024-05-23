بعد ضياع لقب الكونفدرالية.. نهضة بركان المغربي يتقدم بشكوى رسمية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تقدم نادي نهضة بركان المغربي بشكوى رسمية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للاحتجاج على غياب تقنية الفيديو في مباراة الزمالك، بإياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، مما عرضه لظلم تحكيمي، بحسب وصف الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نهضة بركان حمل مسؤولية الهزيمة وضياع اللقب إلى الاتحاد الأفريقي، في ظل التحيز التام في البث التلفزيوني الذي حرم نهضة بركان من ركلة جزاء، وفقًا لما نشرته الصحيفة المغربية.

وأكدت الصحيفة أن نهضة بركان طلب استفسارًا حول ما حدث من أزمة تحكيمية من وجهة نظره، ساهمت في خسارة الفريق المغربي للبطولة وفوز الزمالك.

وفاز الزمالك بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الخسارة ذهابًا 1-2، والتفوق إيابًا بهدف نظيف.

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